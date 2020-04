Tchad - Covid-19 : ils s'intoxiquent en croyant avoir trouvé un remède immunitaire

Plusieurs personnes se sont intoxiquées dans des villages du département de Gagal, au Mayo Kebbi Ouest, en buvant à jeun un mélange à base thé rouge, suite à la propagation avant-hier d'un message faisant état d'un remède immunitaire contre le coronavirus.



Selon les témoignages, plusieurs habitants des villages des cantons Salamata et Keuni ont reçu des messages tard dans la nuit, prétextant que pour lutter contre le coronavirus, il faudrait boire un mélange à base de thé rouge, à jeun, pour être immunisé.



"On a trouvé ce message, vaguement, tard dans la nuit. On a commencé à boire le thé rouge, sans sucre", témoigne une victime.



Aveuglement, beaucoup individus ont consommé le mélange en question. Ils ont été pris de vomissements, de maux de têtes et diarrhées, tandis que des avortements auraient été enregistrés.