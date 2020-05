Tchad - Covid-19 : ils se cachent dans un camion pour contourner les mesures

ATI - Une patrouille nocturne des forces de sécurité a permis d'intercepter cette nuit, dans la province du Batha, des voyageurs qui ont violé la mesure d'interdiction des entrées et sorties de N'Djamena et des chefs-lieux de province.



Le préfet de département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, s'est rendue sur le terrain pour superviser les opérations de patrouille.



Un motocycliste a été intercepté avec trois personnes, bagages en mains, en provenance de N'Djamena.



Un camion transportant 11 passagers dont trois femmes cachées dans le camion, a également été intercepté. Il est venu de la frontière du Soudan et se dirigeait vers la frontière avec le Niger, en passant par Ati, a expliqué le conducteur.