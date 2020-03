Tchad - Covid-19 : l'ARCEP lance un call center pour le numéro vert 1313

Face à la pandémie du COVID-19, un nouveau centre d'appel de l'ARCEP a été lancé ce lundi à N'Djamena, en présence du ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, du ministre des Postes et des NTIC, Dr. Idriss Saleh Bachar, et du ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Ce "call center" permet de renforcer les capacités téléphoniques de prise en charge pour les appels des citoyens. Une vingtaine de volontaires ont décidé d'assurer la permanence.



Des protocoles de questions et réponses sont élaborés pour prendre en charge rapidement les appels.



Le ministère de la Santé publique a mis à la disposition des citoyens un numéro vert "1313" pour toutes informations relatives à la pandémie de coronavirus.



L'appel est gratuit et le numéro est ouvert 24h/24, grâce à des agents qui se relaient en permanence, de jour comme de nuit.



Lorsque des citoyens appellent pour des cas suspects, les contacts téléphoniques sont relevés et en fonction de la situation, l'équipe d'intervention rapide, de surveillance ou d'investigation est alertée.



Le ministre de la Santé publique Mahamoud Youssouf Khayal, a salué le volontarisme de citoyens et agents qui travaillent sans rien demander, précisant que le plan de contingence n'est encore qu'un projet papier.



Il a vivement remercié le ministre des postes et des NTIC pour cette initiative, expliquant que l'équipe initiale d'à peine cinq personnes était débordée, "fatiguée, complètement dépassée."



Toutes les dispositions ont été prises pour travailler avec tous les hôpitaux et cliniques, privées comme publiques, a dit le ministre de la Santé publique.