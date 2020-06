Tchad - Covid-19 : l'ONAJES apporte son appui à la province du Guéra

Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, a fait savoir à la délégation que la province du Guéra est la plus touchée par la Covid-19 après N'Djamena. Il a adressé ses remerciements à l'ONAJES pour ses appui en faveur de la jeunesse.



"Ce don contribuera fortement à rehausser le niveau de lutte contre la Covid-19. Il sera partagé aux premiers bénéficiaires que sont les jeunes", a-t-il dit.



Prenant la parole, le directeur de la communication et du marketing sportif, représentant le coordonnateur général de l'ONAJES, Djastoïdé Lonira, a estimé que "tout en nous préparant pour une riposte efficace contre cette pandémie, nous devons conjointement, mettre en œuvre des actions, des projets et programmes prioritaires ayant des effets positifs immédiats sur la relance de l'économie nationale, l'emploi des jeunes et le bien être des couches vulnérables de manière durable."



Pour lui, en tant qu'institution d'appui à l'initiative des jeunes, l'ONAJES ne saurait être en marge des efforts de lutte.