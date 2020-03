Tchad - Covid-19 : l'ambassade de Chine renforce les capacités de l'hôpital de Farcha

N'DJAMENA - L'ambassade de Chine au Tchad a offert samedi à l'hôpital de Farcha un don de chambres préinstallées pour patients, suite à une demande de soutien du ministère de la Santé publique.



Le don est composé de six conteneurs de 40 pieds, transformés en chambre pour patients. Ils sont destinés à élargir la zone de quarantaine, et renforcer la capacité de contrôle et de prévention contre la pandémie du COVID-19.



Afin de parer à toute éventualité, le ministère de la Santé publique évoque également la possibilité d'un hôpital mobile pour renforcer les capacités de prise en charge.



Le Tchad compte à ce jour cinq cas confirmés de Covid-19, tous détectés à N'Djamena.