Tchad - Covid-19 : l'hôpital provincial d'Am-Timan nettoyé et désinfecté par une association de jeunes

L'Association Dar-badja Zakouma des Jeunes Leaders du Salamat, a organisé ce dimanche 19 avril, une journée de salubrité publique à l'hôpital provincial d'Am-Timan. L'objectif de cette activité est de rendre salubre les lieux publics afin de lutter contre la pandémie du coronavirus.



Dar-badja Zakouma, est une très jeune association qui a vu le jour au mois de mars de cette année. Après le lancement officiel de ses activités qui a eu lieu le 6 avril dernier, elle s'est lancée à toute vitesse dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui continue de dévaster le monde.



Poursuivant ses diverses activités en cette période de lutte contre la pandémie, les membres de l'association, ont planifié ce dimanche, une journée de salubrité publique à l'hôpital provincial d'Am-Timan. Dès 6 heures, ils ont envahi l'édifice sanitaire, outillés des équipements nécessaires leur permettant de rendre le lieu salubre.



Tous les locaux sanitaires et administratifs de l'hôpital provincial d'Am-Timan, du Centre de santé Nord et même de la Délégation sanitaire provinciale ont été nettoyés et désinfectés par l'Association Dar-badja Zakouma, qui selon les dires de son ecrétaire général, Saleh Barh, l'hôpital est un lieu public où toutes les personnes viennent pour se faire soigner et des malades y sont hospitalisés. C'est pour cette raison qu'ils ont préconisé cette activité dans ce lieu.



Le Délégué Sanitaire Provincial du Salamat, Dr. Ahmed El Hadj Idriss a reconnu que depuis sa création, l'association travaille en étroite collaboration avec le service de santé.



Selon lui, après les sensibilisations et la remise des kits de lavage des mains, Dar-badja Zakouma vient pour la énième fois réaliser une oeuvre de bienfaisance. Dr Ahmed El Hadj Idriss apprécie beaucoup ce geste d'intérêt social posé par les jeunes de l'association.



Par ailleurs, il a demandé aux usagers de prendre le relais et de continuer à rendre l'hôpital propre pour préserver la santé de la population et lutter contre toutes les maladies.