Tchad - Covid-19 : l'important don de Jack Ma en route

Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé jeudi que des avions cargos s'apprêtaient à quitter Addis-Abeba en direction du Tchad et de 11 autres pays africains, avec l'important lot de matériel médical offert par Alibaba et Jack Ma.



Les fondations Jack Ma et Alibaba ont fait un don d'équipement médical COVID-19 à tous les États membres de l'Union africaine. Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et le gouvernement éthiopien ont déjà réceptionné depuis dimanche dernier le lot de matériel médical des fondations Jack Ma et Alibaba.



Grâce au concours de la compagnie Ethiopian Airlines, chaque pays africain y compris le Tchad, reçoit 100.000 masques, 1000 combinaisons de protection, 1000 boucliers transparents faciaux et 20.000 kits de test.



Plusieurs pays africains ont déjà reçu leur don.