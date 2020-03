Tchad - Covid-19 : la Gendarmerie nationale hausse le ton

Le directeur général de la Gendarmerie nationale et coordonateur de la commission sécurité, Djontan Marcel Hoïnati, a demandé lundi à la population de N'Djamena et des provinces de respecter les mesures sécuritaires prises par les autorités pour faire face à la pandémie du COVID-19.



Il s'agit notamment de l'interdiction de la circulation des bus et mini-bus destinés au transport des personnes sur toute l'étendue du territoire nationale, l'interdiction pour les taxis et véhicules à usage personnel de transporter plus de quatre personnes à bord, et l'interdiction de transport de plus de deux personnes sur une moto.



La Gendarmerie informe également de la suspension de la circulation des pirogues sur les fleuves Chari et Logone, et l'interdiction formelle de l'attroupement des enfants au bord du fleuve.



Il invite les responsables de la sécurité à faire respecter strictement ces mesures.