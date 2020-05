Tchad - Covid-19 : la compagnie artistique Hadre Dounia intensifie la sensibilisation

La compagnie artistique lance un SOS d’urgence au comité de veille, à la Fondation Grand Cœur, aux ministères, partenaires au développement, projets, élus locaux, communes, partis politiques, sociétés de la place, organisations de la société civile, associations de ressortissants des différentes communautés, et personnes de bonne volonté de venir en aide pour réaliser ces 10 jours de sensibilisation de proximité par arrondissement.



"40 artistes de renommée nationale (comédiens, musiciens et conteurs) seront répartis dans les dix arrondissements pendant 10 jours. Ils feront des caravanes vivantes de sensibilisation sur le plateau de véhicules semi-remorques, de rue en rue, et quartier par quartier", explique Hadre Dounia.



"Les plasticiens réaliseront des grands portraits muraux avec des images des gestes barrières. Une équipe de journalistes des radios, télévisions, presse écrite et journaux en ligne seront répartis dans les dix arrondissements pour accompagner la caravane, et vont relayer les messages chaque jour", ajoute la compagnie artistique.



Elle précise qu'il "est temps d’agir vite pour stopper la propagation du Covid-19 avant la saison pluvieuse. (...) Si les deux se croisent et convergent, nous allons passer des moments difficiles dans cette capitale."