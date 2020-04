Tchad - Covid-19 : la délégation sanitaire du Ouaddaï reçoit un appui matériel

L'association socio-culturelle et éducative pour le développement du Ouaddai, en collaboration avec l'ONG APRODEV et l'ONG Kites, a offert jeudi un don composé de dispositifs de lavage des mains, des sceaux, quelques cartons de savons et d'eau de javel.



Le don est estimé à une valeur de 500.000 Fcfa.



Le préfet du département de Ouara, Mahamat Adam Mahamat, a réceptionné le don avant de le remettre au responsable de la délégation sanitaire du Ouaddai, Dr. Abdel Mahamoud chène.



Le président de l'association socio-culturelle et éducative pour le développement du Ouaddai, Zakaria Marouf, a indiqué qu'après avoir fait un constat dans les différents lieux publics de la ville d'Abéché, ils ont estimé nécessaire de faire ces petits gestes pour barrer la route au Covid-19 qui fait des ravages dans le monde.



Zakaria Marouf a exhorté la population à respecter les consignes fournies par les autorités.



Le délégué sanitaire de la province du Ouaddai, Dr. Abdel Mahamoud chène a pour sa part remercié très sincèrement ce consortium pour ce geste tant louable qui va aider la délégation sanitaire. Il a assuré que ce don ira tout droit aux bénéficiaires.



Dr. Abdel Mahamoud chène a ajouté que le coronavirus n'a pas de traitement pour le moment. Le seul traitement repose sur la prévention, c'est-à-dire le respect des règles édictées par les autorités.



Il a demandé aux autres personnes de bonne volonté d'emboiter le pas afin d'aider la délégation à lutter contre cette pandémie.