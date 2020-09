Tchad - Covid-19 : "la maladie a pris vraiment une autre tournure", Pr. Choua Ouchemi

Le coordonateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a mis en garde vendredi la population contre la circulation du coronavirus de manière communautaire.



"Depuis environ une semaine, la situation a changé. Nous avons commencé à recevoir des malades qui ont des signes patents de Covid. C'est un fait nouveau qui n'arrivait plus depuis les 11/12 dernières semaines", selon Pr. Choua Ouchemi.



Il souligne que "la maladie a pris vraiment une autre tournure et elle touche tous les âges. Les personnes jeunes et même des personnes vulnérables."



"Nous sommes arrivés dans cette situation principalement parce qu'il y a un relâchement de la population par rapport au respect des mesures barrières. Il y a une certaine résistance du port de masque", indique le coordonnateur national.



D'après lui, il a été relevé en province que les gens ne portent pas les masques, croyant que la maladie n'existe qu'à N'Djamena.



À ce jour, 16 provinces du Tchad sont touchées par la maladie. "Elle est partout dans le pays", prévient Pr. Choua Ouchemi.