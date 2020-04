Tchad - Covid-19 : la province du Mandoul reçoit un appui de taille

Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassemda, a adressé sa gratitude et ses sincères remerciements au PDG de la société OLAM et sa filiale Coton Tchad SN. Elle a affirmé que la pandémie de Covid-19 nécessite une riposte de taille et orientée vers la solidarité.



Lucie Béassemda a lancé un appel à tous les partenaires techniques et financiers, les ONG, les personnes de bonne volonté de la province, d'emboiter le pas de la Coton Tchad pour permettre de mieux préparer ce combat contre le Covid-19.