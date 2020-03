Tchad - Covid-19 : la sensibilisation s'invite dans les commissariats et marchés

A N'Djamena, tout le monde s'implique pour la sensibilisation sur les mesures barrières visant à éviter la propagation de la pandémie du coronavirus. La synergie des associations des jeunes contre le Covid-19 a organisé jeudi, dans la commune de 10ème arrondissement, une opération de sensibilisation, essentiellement axée sur le lavage des mains.



Les gestes barrières et les règles basiques d’hygiène à observer, tels sont les conseils prodigués. Des lavoirs et du savon ont ensuite été offerts pour faciliter le lavage des mains des usagers.



Cette sensibilisation citoyenne s'est rendue dans la commune du 10ème arrondissement, au commissariat d'ordre public du 10ème arrondissement, celui du 12ème, le marché de Goz Attor, le marché de Goudji et quelques carrefours de la ville regroupant des personnes.



« Pour ma santé et la santé de ma nation, j’observe les consignes », c'est le slogan de l'opération citoyenne.



"Avoir la culture de se laver les mains"



Le ministre de la Santé publique insiste sur le respect des mesures d'hygiène. "Quand on veut manger, on ne se lave même pas les mains. Il faut avoir la culture de se laver les mains", indique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, appelant à la rigueur.



Il appelle à mettre de coté la culture négative, notamment celle qui consiste à manger tous autour d'un plat, eu égard au risque de transmission via la salive. "Au moins pour un mois on met de côté, et là je crois qu'on va réussir à résoudre beaucoup de problèmes", souligne le ministre de la Santé publique.



Pour toutes informations relatives à la pandémie de coronavirus le ministère de la santé publique met a votre disposition un numéro vert 1313. L'appel est gratuit. Il est ouvert 24h/24h.