Tchad - Covid-19 : le Collectif contre la vie chère tape du poing sur la table

A travers une conférence de presse ce mardi 14 avril 2020 au sein de la Radio Arc-en-Ciel, le Collectif tchadien contre la vie chère a tapé du poing sur la table. "Pour ce qui est de la gestion de la pandémie, il est important de préciser que toutes les sensibilités sociales ne sont impliquées ni de près, ni de loin pour des raisons inavouées. La cellule de veille et de sécurité sanitaire s'est illustrée par un amateurisme qui ne cesse de surprendre beaucoup d'entre nous", déclare le président du collectif, Dingamnayal Nely Versinis.



Le collectif estime qu'il devrait d'abord y avoir un travail préliminaire ou des mesures d'accompagnement de certaines décisions. "Le gouvernement a pris des dispositions, certes nécessaires pour contrer la pandémie, mais sans procéder à une analyse approfondie à même d'aider avec un plan d'accompagnement social et économique approprié", déplore le président du collectif.



Selon lui, "au lieu de commencer à sensibiliser la population, l'accompagner avant de la sanctionner, ladite cellule est partie de la répression pour parvenir à la sensibilisation, tout en ignorant son rôle d'accompagner la population dans les pareilles circonstances."



Le collectif n'a pas pu passer sous silence l'épineux problème de la flambé des prix des produits de première nécessité du fait des commerçants véreux. Il dénonce par ailleurs, l'augmentation du prix des matériaux de construction, notamment le ciment, le prix de l'eau, et revient sur la question de l'augmentation par les Brasseries du Tchad du prix des produits alcoolisés et non alcoolisés.



Enfin, Dingamnayal Nely Versinis fait digression et s'attaque aux agents "véreux et malhonnêtes", qui, toujours selon lui, excellent dans la mauvaise interprétation des mesures et se livrent à des bavures