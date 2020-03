Tchad - Covid-19 : le Gouvernement réquisitionne un hôtel

L'hôtel le Méridien de N'Djamena est réquisitionné à compter d'aujourd'hui pour deux semaines renouvelable, a annoncé samedi le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Cette réquisition vise à permettre d'accueillir les personnes identifiées par les services de la santé et de sécurité, qui nécessitent des tests préalables du coronavirus.



Le personnel de l'hôtel sans son ensemble bénéficiera de toutes les précaution sanitaires, techniques et matérielles pour accomplir valablement sa mission.



Cette mesure provisoire vise à renforcer les capacités de prise en charge, en plus de l'hôpital de Farcha.