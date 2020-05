Tchad - Covid-19 : le RDP appelle le gouvernement à "revoir tout son dispositif"

Le président national du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), Mahamat Allahou Taher, a exprime dans un communiqué sa vive inquiétude face à l'augmentation du nombre de décès de coronavirus.



En plus des "problèmes de coordination et de cacophonie qui se sont fait jour", le parti relève "la fragilité criante de notre système de santé."



"À ce rythme, il faut craindre que le système sanitaire tchadien ne soit mis à genoux laissant libre court à la propagation du virus", estime le RDP, qui, tout en saluant les mesures d'urgence, appelle le gouvernement à "revoir tout son dispositif et à faire sien toutes les propositions appropriées qui sont émises."



Le parti estime que face à cette situation inédite, un soutien large et une solidarité nationale sans faille sont nécessaires, au delà des préoccupations électoralistes.



Le parti explique que "après cette pandémie, plus rien ne sera comme avant et le gouvernement doit savoir anticiper et gérer les grands bouleversements que cette crise va provoquer dans tous les domaines."



Le RDP préconise notamment de passer à la gratuité des masques, effectuer des tests de dépistage massifs, prévoir des structures adéquates de prise en charge, commander la chloroquine et les autres produits du protocole en quantité suffisante, et accélérer la distribution aux populations des dons en denrées alimentaires à travers les actions de proximité à grande échelle.



Il appelle à une ouverture politique et sociale large dans cette phase pour associer l'ensemble des tchadiens sans distinction. "Des actes significatifs de nature à conforter la cohésion nationale doivent être posés", insiste le parti.



Le président national du RDP, Mahamat Allahou Taher, exhorte à un effort mieux coordonné, un meilleur suivi-évaluation et une meilleure gestion des fonds mobilisés. Il demande au gouvernement d'adopter en urgence une loi de finances rectificative pour réorienter les dépenses budgétaires vers les secteurs de la santé et les secteurs sociaux en revoyant à la baisse les prévisions de croissance.