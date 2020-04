Tchad - Covid-19 : le couvre-feu respecté par la population au Mayo Kebbi Ouest

La commission de veille et de sécurité sanitaire du Mayo Kebbi Ouest a reçu ce dimanche un don de la part du groupement des fondateurs des établissements scolaires privés de Pala.



Une occasion pour le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest Adoum Forteye Amadou de saluer la bonne conduite de la population pendant ce temps de couvre-feu sanitaire.



Selon lui, le premier jour de couvre-feu n'a pas été compris, c'est ainsi qu'une centaine de personnes ont été arrêtées. "Mais ces derniers jours, ce ne sont que des petits délinquants qui sont pris pendant les heures de couvre-feu dans les mailles des filets de la commission de veille et de sécurité sanitaire du Mayo Kebbi Ouest", indique le gouverneur.



Il souhaite que la population accompagne le gouvernement dans ses actions contribuant à barrer la route au Covid-19 car dit-il, la fermeture des lieux publics notamment les marchés, les lieux de cultes ne sont pas de gaité de coeur. "Pour bien vivre, il faut une santé parfaite", ajoute-t-il.



Latou Vaissou Vainao, président du groupement des fondateurs des établissements scolaires privés de Pala a remis deux cartons de savon et un carton d'eau de javel à la commission. Il dit apprécier le travail que font ces hommes pour la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le couvre-feu est respecté par la majeure partie de la population qui dès 18 heures s'enferme. Elle prend de plus en plus conscience des dangers de la pandémie et apprécie cette mesure barrière.