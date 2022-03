Tchad - Covid-19 : le ministère de la santé lance la campagne de vaccination au Salamat

Organisée par le ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale, cette campagne est prévue dans 10 provinces du Tchad. Du 24 mars au 2 avril 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus seront concernées par la vaccination efficace et gratuite destinée à protéger toute la communauté.



Il faut rappeler que la Covid-19, causée par le coronavirus, est due à la mauvaise observance des mesures barrières. Cette maladie demeure un problème majeur de santé publique mondiale et ceci malgré les efforts fournis par le gouvernement à travers les différents départements ministériels, plus particulièrement celui de la santé publique.



Le délégué sanitaire provincial du Salamat, Adoum Mahamat Tidjani, a saisi l'occasion pour exprimer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au gouvernement et ses partenaires pour avoir organisé la campagne dans la province du Salamat.



Pour le gouverneur du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam, la pandémie touche toutes les provinces y compris le Salamat qui a enregistré 15 cas positifs au début de l'année en 2022. Il appelle la population à se rendre massivement dans les sites de vaccination pour se faire inoculer.



Il poursuit que la maladie est dangereuse et mortelle. Le gouverneur indique que le virus est dangereux à cause de sa mutation en plusieurs formes. Pour donner le coup d'envoi, Abdoulaye Ibrahim Siam a pris officiellement la première dose dans la province du Salamat. Il a été suivi par plusieurs personnalités des services socio-professionnels.