Tchad - Covid-19 : le ministre d'Etat Kalzeube Payimi lance un appel à la jeunesse

2 Avril 2020



Découvrez l'intégralité du message du ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, adressé à la jeunesse tchadienne.

Chers Jeunes ;



Je tiens particulièrement à m'adresser à vous chers compatriotes, force motrice et épicentre de toutes les actions de développement. Comme vous le savez, le Chef de l'Etat, Son Excellence IDRISS DEBY ITNO et l'ensemble des membres du Gouvernement, sont témoins de votre patriotisme, de votre détermination et de votre engagement sans cesse renouvelés, chaque fois que la Nation est confrontée à des défis incommensurables.



Chers Jeunes Compatriotes,



L'objet de ce message est de vous appeler individuellement et collectivement à une mobilisation générale à travers vos différentes organisations, associations et représentations, dans vos différentes provinces, villes, localités, arrondissements, cantons, quartiers, carrés, villages féricks respectifs afin de barrer la route à cette maladie insidieuse et rampante qui endeuille nos familles.



L'heure n'est pas à la psychose et au fatalisme mais plutôt à l'action collective et à l'union sacrée.



Chers jeunes,



Dans cette lutte collective, nous comptons sur la fougue qui vous anime, l'énergie réactive qui est la vôtre, la vitalité qui vous caractérise. Je vous demande comme vous l'aviez toujours fait, de mettre votre force et votre enthousiasme au service du bien commun ; celui de la Nation. Que chacune et chacun constitue pour sa famille, sa communauté, ses amis et son voisinage immédiat, un vecteur de conscientisation, de moralisation et de sensibilisation contre cette pandémie appelée le CORONAVIRUS. Utilisez tous les canaux appropriés de communication tels que : Facebook, WhatsApp, SMS et bien d'autres à votre portée, pour expliquer le plus largement possible le bien fondé des mesures édictées par le Gouvernement pour faire face à cette pandémie.



Je vous exhorte vivement, chers jeunes, à expliquer davantage à vos concitoyens, les gestes barrières et les règles basiques d'hygiène à observer pour éviter la contamination.



De même, ceux qui présentent des symptômes de cette maladie doivent immédiatement se faire signaler au numéro vert 1313 qui fonctionne 24 H/24 et 7 jours sur 7 ou se rendre immédiatement dans un centre hospitalier le plus proche. Car, si l'on n'y prend garde et que l'on ne réagit pas à temps, le CORONAVIRUS (COVID-19) gagnera le terrain et fera de nombreuses victimes.



Pour ce faire, je vous invite à vous approprier les mesures gouvernementales et à les véhiculer largement auprès de nos concitoyens.



Je sais surtout compter sur votre proactivité et sur votre sens élevé de devoir, Barrons donc la route à l'incivisme, à l'indiscipline et respectons strictement les mesures gouvernementales préconisées qui n'ont pour seul et unique but que de contrecarrer et circonscrire cette pandémie, protégeant ainsi la santé de nos populations.



M'adressant particulièrement aux jeunes du monde rural, je leur demande d'arrêter l'exode rural. Tout déplacement incontrôlé et injustifié est à limiter. La fréquentation des cabarets ou autres marchés hebdomadaires est à proscrire conformément aux mesures gouvernementales. Sachant que dans certaines localités du pays l'ombre de tout grand arbre est un cabaret, les autorités locales sont tenues de prendre des mesures énergiques pour éviter des rassemblements aux conséquences incalculables.



Chers jeunes du monde rural, lorsque vous effectuez un déplacement qui n'est pas nécessaire, vous mettez en danger votre vie et la vie de vos proches, de vos concitoyens.



Il vaut mieux se confiner entre quatre murs pour deux semaines que.de se confiner pour tout bon entre quatre planches !



Chaque personne qui rentre clandestinement d'un pays où le Coronavirus est signalé, est un malade potentiel. Il est un danger pour lui-même, pour sa famille et pour tous ceux qu'il côtoie.



Voilà donc votre part de contribution et j'ai confiance en votre capacité, chers jeunes filles et garçons, à mesurer la gravité de la situation qui vous oblige à adopter tous, un comportement civique, responsable et solidaire, qui nous permettra de surmonter cette épreuve particulièrement pénible pour tous les Tchadiens.



Ensemble, vaincrons CORONAVIRUS (COVID-19).



Je vous remercie !





