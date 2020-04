Tchad - Covid-19 : le point journalier du ministère de la Santé sur la situation

A la date du 14 avril 2020, le ministère de la Santé publique informe que la situation de la maladie à Coronavirus au Tchad est la suivante :



- Aucun échantillon analysé ;

- 0 nouveau cas ;

- 20 malades sont sous traitement.



L'état de santé des patients pris en charge à l'hôpital de Farcha et du patient se trouvant à Abéché est stable.



Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 23 cas de Covid-19 dont 22 de sexe masculin et un de sexe féminin. Parmi ces cas, deux patients sont sortis guéris et aucun décès n'a été signalé.