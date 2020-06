Tchad - Covid-19 : le point sur la situation au Guéra, un taux de guérison de 93%

Le délégué sanitaire du Guéra, par ailleurs coordonnateur provincial de riposte sanitaire, Dr Ndouwé Djonga, a fait samedi un point de presse relatif à la situation de Covid-19 dans la province.



Au vendredi 12 juin 2020, la province compte :

✓ 14 cas confirmés positifs dont 7 enregistrés dans le district sanitaire de Bitkine, 6 à Mongo et 1 cas enregistré dernièrement dans le district de Baro ;

✓ 13 patients arrivés en fin de traitement, 6 d'entre eux sont déjà déclarés négatifs après le dernier contrôle et d'autres en attente de leurs résultats ;

✓ 0 décès ;

✓ taux de guérison 93% ;

✓ taux d'attaque est de 2% ;

✓ taux de prélèvement est de 54,49% ;

✓ taux de notification 23,34%.



Vu la situation, il y a une nette prise de conscience à tous les niveaux par rapport à cette pandémie. À cet effet, le coordonnateur provincial de riposte sanitaire au Covid-19 du Guéra, Dr Ndouwé Djonga, appelle formellement la population au respect des quatre points suivants :

- interdiction du voyage interurbains ;

- le port obligatoire des masques ;

- respect strict du couvre feu allant de 20h à 05h du matin ;

- interdiction des attroupements quelques soit la nature.



Le personnel de la santé a reçu un encouragement de leur délégué par rapport à leur détermination dans la lutte contre ce fléau. Il a également exprimé ses sincères remerciements aux ONG, la société civile, les fils et cadres du Guéra et toutes les bonnes volontés pour leur appui en kits de prévention au comité de riposte sanitaire au covid-19 du Guéra.