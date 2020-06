Tchad - Covid-19 : le point sur la situation au Ouaddaï

Le coordonnateur provincial de la riposte sanitaire au Covid 19 pour le Ouaddai, Dr. Abdel-Mahamoud Adam Yaya, fait le point sur l'évolution de la situation épidémiologique.



À ce jour, le Ouaddaï compte 6 cas testés positifs (3 guéris, 2 décès 1 référé à N'Djamena) et 348 contacts suivis, dont 340 sont sortis avec leurs attestation de fin de confinement. S'agissant des huit restants, il leur reste trois jours pour sortir.



"Nous saluons l’implication des autorités locales et les partenaires locaux pour leurs appuis à la coordination provinciale de riposte sanitaire au COVID-19", a dit le coordonnateur provincial de la riposte sanitaire.



Dr. Abdel-Mahamoud Adam Yaya invite la population à respecter les gestes barrières et la distanciation physique qui restent la meilleure façon pour prévenir et réduire le risque de contagion.



En cas des signes ou symptômes tels que la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires, il faut appeler directement le numéro 1313.