Tchad - Covid-19 : le point sur la situation épidémiologique au Ouaddaï

Le coordinateur provincial de riposte sanitaire dans le Ouaddai, Dr. Abdel Mahamoud Adam Yaya, par ailleurs chef de département des sciences biomédicales et pharmaceutique de l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché INSTA, a fait ce jeudi dans son bureau la situation épidémiologique de la province du Ouaddai.



Selon le coordinateur, les 348 cas confinés sont confirmés négatifs et ont reçu des attestations de fin de confinement.



Le Ouaddai n'a aucun cas à part les 6 cas testés positifs depuis l'apparition de cette maladie à coronavirus.



Dr Abdel Mahamoud Adam Yaya demande à la population de respecter les mesures barrières pour lutter contre la Covid 19.