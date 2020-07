Tchad - Covid-19 : "le risque d’une nouvelle vague épidémique est réel"

"À entendre beaucoup d’épidémiologistes et de spécialistes en santé, le risque d’une nouvelle vague épidémique est réel eu égard au rebondissement des contaminations massives dans certains pays", a affirmé vendredi le président de la République Idriss Déby, lors d'une cérémonie de voeux au Palais présidentiel, à l'occasion de l'Aïd El Adha.



Le chef de l'État a appelé à "consolider les précieux acquis obtenus dans la lutte commune contre la Covid-19 et renforcer la vigilance en vue de nous permettre d’avoir une parfaite maitrise de la situation."



Il a rappelé "cet impératif absolu de responsabilité auquel nous sommes astreints. Nous ne devons, en aucune manière, baisser la garde."



"J’insiste sur le strict respect des mesures barrières notamment le port des masques et le lavage des mains", a ajouté le président.



Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 au Tchad est de 935 dont 229 femmes répartis dans 15 provinces.