Tchad - Covid-19 : le service jeunesse du CEPDE déployé pour la sensibilisation

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a lancé le 9 mai dernier une campagne de sensibilisation pour la prévention du coronavirus qui commence à se propager au Tchad.



Le CEDPE, en tant que structure indépendante, s'inquiète de la menace de cette pandémie surtout contre la jeunesse. La caravane de sensibilisation organisée aux 7ème et 8ème arrondissements, a été supervisée par Hadjaro Alwali, chef de service de la jeunesse au CEDPE, avec la participation de plusieurs associations et organisations des jeunes.



L'opération vise à distribuer gratuitement des masques à la population dans des marchés populaires mais aussi dans les quartiers.



Hadjaro Alwali a affirmé que le CEDPE est au service de l'être humain. "Les recherches dans le cadre de l'extrémisme et la réinsertion des désengagés de Boko Haram continuent mais nous avons lancé ce programme qui vise à prévenir la population des dangers du coronavirus et aussi soutenir les plus vulnérables", a-t-il expliqué.



Dans le même ordre d'idée, une équipe de chercheurs du CEDPE s'apprête à procéder à une étude sur l'impact du Covid-19 au sein de la population tchadienne.