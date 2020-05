Tchad - Covid-19 : le spectre du confinement

"Si nous voulons éviter le confinement"



Jeudi, le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet, a souligné que "si nous voulons éviter le confinement" et ne pas "continuer à enregistrer nos victimes et nos morts de ce drame Covid-19, il faut nécessairement nous débarrasser de cette attitude qui fait croire que la maladie n'existe pas ou qu'elle est la maladie des autres".



"Je martèle une fois de plus pour confirmer que le coronavirus est là parmi nous et fait des ravages", a-t-il dit.



Selon lui, "le seul comportement qui mérite d'être adopté est le port quotidien et régulier de masque, ainsi que le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement."



Le 26 mars dernier, Kalzeubé Payimi Deubet a indiqué que l'application "à la lettre" des différentes mesures prises par les autorités pour faire face au coronavirus est la "seule façon d’éviter le confinement total".



Deux jours plus tôt, c'est le chef de l'État qui a évoqué la possibilité d'un confinement, lors de son premier discours à la nation sur la crise sanitaire. "Si les circonstances l’exigent, nous serons amenés à prendre d’autres mesures plus rigoureuses tendant au confinement total", selon Idriss Déby.



Le Tchad a enregistré à ce jour 117 cas de Covid-19 et 10 morts. Au total, 39 patients sont actuellement guéris et 68 sont sous traitement.