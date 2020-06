Tchad - Covid-19 : le taux de guérison monte à plus de 87%

Le Tchad a enregistré ce dimanche un nombre de six guéris de Covid-19, faisant passer le taux de guérison à 87,64%.



Aucun nouveau cas (sur 21 échantillons analysés) ni décès n'ont été enregistrés. À ce jour, le nombre de guéris est de 752 patients sur 858 cas enregistrés.



Actuellement, 32 malades sont sous traitement.



La Coordination nationale de riposte sanitaire a appelé aujourd'hui à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie.



"L'observation stricte des mesures barrières reste de vigueur", précise le Coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi.