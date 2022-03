Tchad - Covid-19 : les autorités mettent à jour le protocole pour les entrées/sorties

La Coordination nationale des actions de lutte contre la Covid 19 (CNAL-COVID-19) a dévoilé des nouvelles conditions d'entrée et de sortie du pays à l'ère actuelle de la pandémie du COVID-19, selon un protocolaire diffusé ce 3 mars 2022.



La CNAL-COVID-19 informe l'opinion nationale et internationale que les passagers à l'arrivée et au départ doivent observer strictement les mesures barrières préventives mises en place par les autorités nationales du Tchad.



Pour les passagers à l'arrivée, tout passager non vacciné se rendant au Tchad doit se munir d'un certificat de Test PCR COVID-19 NÉGATIF datant de moins de 96 heures à la date d'entrée. Les passagers vaccinés et détenteurs d'une carte de vaccination sont exemptés de test PCR à l'arrivée.



Pour les passagers au départ, ils sont invités à se renseigner auprès des compagnies aériennes ou de la représentation diplomatique du pays de destination ou de transit pour se conformer à la règlementation locale en vigueur et les conditions à respecter.



Selon les pays, un test PCR peut être requis. Dans ce cas, les passagers peuvent effectuer les test PCR en se présentant au laboratoire PNT sis au rond-point de la sortie Est de l'aéroport de N'Djaména. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas assujettis à ces mesures.



Toute violation du présent protocole expose le contrevenant aux sanctions prévues par les textes en vigueur.