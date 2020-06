Tchad - Covid-19 : les cas du Wadi Fira et Kanem proviennent du Soudan et Niger

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a déclaré jeudi à l'Assemblée nationale que le cas de Covid-19 détecté au Wadi Fira provient du Soudan, plus précisément de la localité d'Al Fashir, tandis que le cas détecté au Kanem provient du Niger.



S'agissant des autres provinces, la plupart des cas proviennent de N'Djamena ou des localités environnantes. "La barrière à la sortie de N'Djamena n'est pas maitrisée à 100%", a précisé le ministre.



Il a indiqué que plus de 200 millions Fcfa ont été débloqués pour les délégations provinciales, afin d'assurer une prise en charge totale et gratuite des patients.



"C'est vrai que nous avons eu un taux de létalité à plus de 8% mais nous sommes parmi les rares pays qui prélèvent des cadavres. Les autres n'ont pas le temps", a précisé Pr. Mahamat Youssouf Khayal, relevant que désormais la maladie est à transmission communautaire et touche 14 provinces du pays.



"Chaque jour à 11h59, nos partenaires avec nous, on se met en relation avec tous les pays du monde et on donne nos données. On regarde les données des autres", a-t-il dit.