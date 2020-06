Tchad - Covid-19 : "les cas peuvent rebondir à tout moment"

"Quand bien même nous sommes dans une phase baissière de l'épidémie, elle n'est absolument pas terminée", a déclaré dimanche le Pr. Choua Ouchemi, coordonnateur national de riposte sanitaire, lors de la réception par la Centrale pharmaceutique d'achat d'un important lot de matériel commandé d'Inde par l'État tchadien.



Selon lui, "les cas peuvent rebondir à tout moment. Nous recommandons toujours le respect des mesures barrières."



Pr. Choua Ouchemi s'est félicité du "fait que ce matériel arrive et qu'on puisse en constituer un stock."



"Nous utilisons ce temps de répit pour mieux nous organiser, pour éventuellement affronter avec toutes nos capacités une éventuelle reprise épidémique, comme c'est déjà arrivé ailleurs", a-t-il dit.



Le coordonnateur national de riposte sanitaire a ajouté qu'en respectant les mesures barrières, "nous éloignerons toujours plus la probabilité de contamination à la chaine. Nous en appelons à la discipline individuelle et collective."



À ce jour, le Tchad compte 11 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 866 dont 227 femmes.