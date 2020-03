Tchad - Covid-19 : les conducteurs s'entêtent, la police lance la chasse

Cette situation est quasiment une aubaine pour les moto-taxis "clandoman" qui ont pris d'assaut la ville.



Selon Djimet Ahmat, un clandoman, c'est l'euphorie. "Rien que ce matin, j'ai pu faire quatre fois la ville et j'ai empoché pas mal, Al hamdoullilah", lance t-il. Mais ce dernier reste réticent quand aux recettes qu'il va faire, car les restrictions vont probablement entrainer beaucoup moins de circulation des personnes.



La police, de son côté, se lance dans une véritable chasse aux bus et un contrôle du nombre de personnes dans les taxis et autres véhicules.