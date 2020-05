Tchad - Covid-19 : les distributions de masques se multiplient à N'Djamena

"Comme vous le savez, le marché de Diguel est l'endroit le plus populaire de la ville de N'Djamena. Cet attroupement d'un grand nombre des personnes dans cette localité constitue un grand risque de contamination", a indiqué Youssouf Mahamat Ahmat.



"Ce geste modeste de l'association Yasrib nous encourage à nous protéger contre la Covid-19, et nous rappelle les gestes essentiels", a déclaré Adam Idriss, un bénéficiaire.



"Comme vous le savez, il est très difficile de respecter les mesures barrières pendant la fête de Ramadan de demain, mais avec cette sensibilisation, je suis tenu mieux informé du risque de danger", a ajouté ce bénéficiaire.



À la veille de la fête, les citoyens sont exhortés à la plus grande vigilance pour éviter un relâchement qui pourrait favoriser la propagation de la pandémie qui a déjà fait 59 morts à ce jour au Tchad.