Tchad - Covid-19 : "les frontières resteront fermées, pas de raison de se bousculer"

Le ministre délégué à la Présidence de la République, en charge de la défense nationale et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, s'est adressé dimanche à ses compatriotes tchadiens à l'extérieur du pays.



Il leur a demandé de garder leur position ainsi que leur calme car "les frontières sont fermées et elles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre."



"Il n'y a pas une raison de se bousculer", a ajouté le ministre.



Il s'est exprimé au cours d'une réunion d'urgence à N'Djamena, en présence du ministre de la Santé publique et plusieurs responsables militaires, sécuritaires et judiciaires.



La semaine dernière, à l'annonce de la fermeture des frontières par les autorités camerounaises pour faire face à la pandémie du coronavirus, de nombreux ressortissants tchadiens ont tenté de regagner le Tchad en franchissant la frontière terrestre. Ils se sont heurtés à un refus des forces de sécurité camerounaises aux frontières et ont été contraints de rebrousser chemin.