Tchad - Covid-19 : les recommandations du directeur de l’hôpital de l’armée de l’air

Dr. Brahim Mahamat Haggar, président de la commission d’éthique, de discipline, des conflits et des affaires juridiques, de l’Ordre des médecins du Tchad, par ailleurs directeur de l’hôpital de l’armée de l’air, formule plusieurs recommandations face à la pandémie du coronavirus, dans un entretien accordé à Alwihda Info.



Il recommande entre autres le lavage régulier des mains et la salutation sans serrer les mains. Dr Brahim Mahamat Haggar explique les modes de transmission de ce virus et les symptômes de cette maladie sur une personne.



La propagation du virus est particulièrement redouté au Tchad, où le secteur de la santé est fragile. Le pays manque cruellement de structures hospitalières, de matériel et de personnel soignant. Dans plusieurs pays à travers le monde, comme l'Italie, le Chili ou la Jordanie, la suppression des parloirs dans les prisons a entraîné des mutineries violentes, parfois meurtrières. Depuis janvier 2020, une épidémie de coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine.



Bonjour docteur, quelles sont vos recommandations pour la santé de vos compatriotes ?



Dr. Brahim Mahamat Haggar : Face aux infections il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

- Se laver les mains très régulièrement ;

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ;

- Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts.



Qu’est-ce que le Coronavirus "COVID-19" ?



Les Coronavirus sont une grande famille de virus qui provoque des maladies allant du simple rhume à des pathologies plus sévères comme le MERS –COV, le SRAS ou le COVID 19.



Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été dénommée COVID 19 par l’OMS.



Quels sont les symptômes du COVID 19 ?



Il s’agit de fièvres, toux, difficulté respiratoire et essoufflement.



Existe-t-il un vaccin ?



Non. La prise des Anti-inflammatoire (Ibuprofène, Cortisone) pourrait être un facteur d’aggravation de l’infection.



Comment se transmet le Coronavirus ?



La maladie se transmet par des gouttelettes (sécrétion projetées lors d’éternuement ou de la toux).



Il faut éviter le contact étroit avec une personne malade, éviter le contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion en l’absence de mesure de protection, et viter le contact des mains non lavées.