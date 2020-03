Tchad - Covid-19 : les recommandations du ministère du commerce

La ministre du Commerce, de l’Industrie, et de la promotion du Secteur privé, Achta Djibrine Sy, a détaillé jeudi une série de recommandations aux commerçants et consommateurs, face à la pandémie du coronavirus.



Les commerçants sont appelés à se désinfecter les mains toutes les heures, veiller à la gestion des flux de personnes dans les marchés, se protéger les mains, la bouche et le nez lors de la manutention de marchandises importées.



Il est demandé aux consommateurs de respecter les mesures d'hygiène, et de bien traiter les légumes et les fruits avant toute consommation.