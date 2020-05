Tchad- Covid-19 : les tests rapides de diagnostic "déconseillés" ? Les raisons

Les tests rapides de diagnostics du Covid-19 utilisés dans certains pays permettent, pour certains, d'avoir un résultat en quelques minutes. Au Tchad, ils sont "déconseillés" par le Conseil scientifique. Le ministre de la Santé publique a expliqué les raisons vendredi au Palais de la démocratie.



Selon Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, "les tests rapides, ce n'est pas conseillé par le Conseil scientifique. Il ne l'a pas déconseillé comme ça. Non. Parce qu'il y a une (probabilité) de 60, 65%. Et quand vous le faite, si vous avez eu un contact avec le virus jusqu'à 3 mois, il peut dire que vous êtes positif. Alors qu'en réalité, vous pouvez être négatif."



"Le test rapide est déconseillé par le Conseil scientifique, déconseillé par l'OMS. Et nous, un pays où la technologie n'est pas si avancée, on ne veut pas rentrer dans cette histoire", a précisé le ministre.



"Le laboratoire n'est pas tombé en panne"



"Pour les échantillons, enlevez de la tête que le laboratoire n'est pas parfait, il tombe en panne. (...) Notre laboratoire n'est pas tombé en panne. Il est encore neuf et il sera renforcé", a ajouté Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.