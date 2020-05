Tchad - Covid-19 : levée progressive des mesures au regard de l'évolution et de la discipline

Le président de la République Idriss Déby a indiqué dimanche que face au combat contre le Covid-19, sa responsabilité est de "limiter les ravages du coronavirus sans sacrifier les autres mesures des libertés fondamentales et les nécessités vitales sur le plan économique et social."



"Nous avons fait le choix d’adapter en permanence notre approche stratégique de gestion de la crise sanitaire. C’est en conservant ce compromis entre l’impératif sanitaire et les contraintes de la vie socioéconomique de notre pays que nous sortirons vainqueur de cette situation endémique", a-t-il dit.



Selon Idriss Déby, "l’ouverture des marchés, restaurants et la reprise des transports interurbains est effective. C’est au regard de l’évolution de la pandémie et surtout de la capacité disciplinaire des Tchadiens que les autres mesures seront levées progressivement."



Le président a toutefois indiqué que si d’aventure, les tchadiens ne respectent pas les gestes barrières, "rien ne nous empêchera de rétablir les décisions restrictives et coercitives pour protéger nos concitoyens."



"Privilégions donc, la discipline, respectons les mesures barrières pour stopper la propagation de cette maladie qui n’a que trop endeuillé les tchadiens", a-t-il préconisé.



Bonne gestion des ressources mobilisées



D'après le dirigeant tchadien, "l’Etat mobilise des ressources colossales, afin d’affronter la pandémie et sa cohorte des conséquences de tous ordres. Ces ressources exceptionnelles doivent être gérées avec la plus grande rigueur et dans la plus grande transparence. L’urgence sanitaire ne doit pas légitimer des pratiques frauduleuses et les tentations mercantiles."



"Après le temps de la gestion viendra le temps du contrôle. Gare à tous ceux qui seraient tentés par le gain facile en ces temps de pandémie", a mis en garde Idriss Déby.