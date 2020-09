Tchad - Covid-19 : lieux de culte et transports en commun, le gouvernement met en garde

Le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene a déploré mardi le non respect des mesures barrières dans les lieux de culte et les transports en commun, lors d'une rencontre avec les leaders religieux et les syndicats des transporteurs à N'Djamena.



La rencontre a eu lieu en présence du ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo.



"Non seulement le respect des mesures-barrières est non observé par toutes vos corporations, mais quant au transport urbain et interurbain, nous déplorons des abus graves en termes de doublement des frais de transport sans l’observation de la distanciation physique des passagers dans les bus", a indiqué le ministre.



Selon Chérif Mahamat Zene, "dans la plupart, voire la quasi-totalité des lieux de culte, le lavage des mains à l’entrée, le port du masque, la distanciation sociale, la réduction de la durée de prêche, sans compter les attroupements aux places mortuaires dont l’interdiction n’est même pas levée, sont totalement négligés au mépris des engagements pris à cet égard."



Il a fait part de "manquements graves" qui sont préoccupants, notant avec inquiétude le risque de propagation à grande échelle de la pandémie à cause du relâchement dans le respect des mesures-barrières, et tenant compte de sa prévalence de plus en plus élevée dans le reste du monde.



Le ministre a appelé "au sens de responsabilité de tous les membres des différentes corporations."



"J’ose espérer que les graves manquements susmentionnés seront corrigés dans les meilleurs délais", a dit le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement.



Les leaders religieux et les syndicats des transporteurs ont assuré de leur engagement à faire respecter les mesures barrières.