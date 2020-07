Tchad - Covid-19 : quelles sont les mesures les plus assimilées par les citoyens ?

L'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED) révèle dans son enquête téléphonique à haute fréquence de juillet 2020 pour le suivi de l’impact du COVID-19 sur les conditions de vie des ménages, que le “lavage de mains” est la mesure préventive la plus connue par les personnes sondées (98,4%).



L’utilisation des masques (86,0%) et le fait de ne pas se rassembler (81,1%) sont respectivement la deuxième et troisième mesures connues des répondants.



L’usage des gants est, par contre, la mesure la moins connue (21,0%).



Seulement 54,5% ont conscience du fait qu'il faut éviter les voyages, tandis que 56,7% ont la présence d'esprit d'utiliser du désinfectant.



La mesure de distanciation sociale est connue à 67,4%, tandis que la recommandation visant à éviter les poignées de mains l'est à 73,7%.



Tous les répondants ayant entendu parler du coronavirus connaissent au moins une des mesures prises par le Gouvernement : interdiction de rassemblement (73,2%), fermeture des marchés (64,3%), rester à la maison (61,3%) et fermeture des écoles et des universités (50,0%) sont les mesures prises par le Gouvernement les plus connues par les répondants.



Accès à l'information : la radio est le canal privilégié



S'agissant de l'accès à l'information, 96,5% des répondants ont reçu des informations à propos de la distanciation sociale et de l'auto-isolement. La radio reste le principal canal d’accès aux informations à propos de la distanciation sociale et de l'auto-isolement (86,3%).



La participation des autorités locales à la transmission des informations relatives à la distanciation sociale est aussi importante (57,0%). À l’inverse, les journaux papiers véhiculent moins les informations liées à cette mesure (5,4%), relève l'INSEED.



Quel comportement face au Covid-19 ?



L'INSEED note que dans l’ensemble, 85,8% des répondants ont réduit leur fréquentation des lieux de cultes au cours de la semaine précédent l’enquête. En outre, près de 70% des répondants (69,8%) affirment avoir réduit la frequentation des marches/alimentations/magasins sur la même période.



Le lavage de mains (94,9%) et la non participation au rassemblement de plus de 10 personnes (92,3%) sont les comportement les plus adoptés par les répondants.



Moins de la moitié des ménages a envisagé de faire plus de stocks durant la semaine précédant l’enquête (45,1%). Enfin, 76,3% de répondants ont annulé leur projet de voyage sur cette même période.



1 832 ménages sur 2 833 prévus ont été joints pour l'enquête. Ce qui donne un taux d’accessiblité de 64,7%. Le taux de réponse est de 87,4%. La plupart des ménages enquêtés résident dans la capitale (39,8%).