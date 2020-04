Tchad - Covid-19 : sensibilisation des réfugiés et retournés, une préoccupation pour le CNARR

La Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNARR), de concert avec le ministère de l'Administration du territoire, a organisé ce lundi à N'Djamena, une journée de sensibilisation dans le cadre de la prévention contre la pandémie du COVID-19.



"Réfugiés, retournés, populations hôtes, ensemble respectons les mesures prises par le Gouvernement", tel est le thème de l'évènement.



Le président des réfugies urbains, Abdelbassit Almouzamil, s'est félicité de l’engagement et de l’attention que le gouvernement de la République du Tchad porte en faveur des personnes persécutées. "Nous ne pouvons que nous réjouir de cela et témoigner notre entière reconnaissance. Nous félicitons à sa juste valeur, les mesures préventives prisent très tôt, par les autorités pour stopper la propagation de ce virus mortel", a-t-il dit.



"Les dispositions prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus sont très difficiles sur le plan économique, mais elles sont aussi nécessaires pour notre survie. Les réfugies que nous sommes, vulnérables et démunis, ne vivent que du quotidien", a indiqué Abdelbassit Almouzamil.



Il lance un appel à l’endroit du gouvernement, des partenaires, ainsi qu’à toutes personnes de bonnes volontés, afin de les soutenir durant cette période.