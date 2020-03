Tchad - Covid-19 : tolérance zéro sur les mesures barrières au Batha

Le gouverneur de la province du Batha a tenu lundi matin une rencontre d'information et de sensibilisation relative aux mesures préventives face à la pandémie COVID-19.



Face aux responsables administratifs, la société civile et les leaders religieux, le gouverneur du Batha, Benaindo Tatola, a tout d'abord rappelé les mesures prises par le Gouvernement en vue de lutter efficacement contre cette maladie. Il a évoqué notamment l'interdiction d'attroupement de plus de 50 personnes, la fermeture des écoles et lieux de cultes.