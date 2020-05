TCHAD Tchad - Covid-19 : transport interurbain, des réseaux frauduleux en violation des mesures

Alwihda Info | Par Golmen Ali - 8 Mai 2020









Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure le 21 mars dernier, des particuliers ont mis à profit leurs véhicules et pick-up pour contourner les règles. À Moundou, le trajet aller jusqu'à N'Djamena coûte désormais 30 à 35.000 Francs CFA.



Les transporteurs proposent d'embarquer les passagers en plein centre-ville, au bord des voies principales, voire même sur le trajet, dans l'indifférence et la passivité des forces de sécurité.



"Les transporteurs ne se cachent même pas, ils vous proposent de monter en pleine rue", dénonce un usager.



Les passagers ne sont toutefois pas déposés jusqu'à N'Djamena. L'astuce est de les déposer à Koundoul. À partir de là, ils se débrouillent avec les clandoman pour rallier la capitale à une quinzaine de kilomètres.



Par exemple, en prenant 10 passagers sur un pick-up, un transporteur gagne pour un trajet aller/retour la somme de 600.000 Francs CFA.



Le ministère de la sécurité promet la fermeté



Conscient de la situation, le ministre en charge de la défense et de la sécurité a dénoncé samedi dernier le contournement des mesures de transport. Il a indiqué que certaines personnes s'arrangent pour organiser des transports en commun dans des véhicules, en récupérant des usagers à des ronds-points ou dans des lieux spécifiques.



Selon Mahamat Abali Salah, des instructions fermes ont été données : celui qui sera surpris se verra saisir son véhicule et ne le récupérera plus. "Nous sommes dans une situation difficile. Avec toutes les décisions qu'on a prises, si les citoyens ne nous aident pas, ça ne marchera pas", a-t-il dit, ajoutant que l'objectif n'est pas d'empêcher les citoyens de générer des revenus mais de les protéger.



Entrées et sorties : des restriction pour N'Djamena et 22 villes



À compter du vendredi 8 mai 2020,



27 morts de Covid-19



