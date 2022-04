Tchad - Covid-19 : un décès et 58 malades sous traitement

39 nouveaux cas de la COVID-19, un décès et 58 malades en cours de traitement, c'est l'essentiel à retenir du bilan hebdomadaire n° 13 de la situation épidémiologique de la COVID-19 au Tchad.



Il a été rendu public le 04 avril par le coordonnateur adjoint de la coordination nationale des actions de lutte contre la COVID-19, Dr. Mahamat Tahir Abakar.



Dans les détails, la coordination explique que pour cette période, ce sont 1590 échantillons qui ont été analysés. Il en ressort de cette analyse 39 cas confirmés de la COVID-19.



N'djamena récolte le plus des cas confirmés soit 32, suivis respectivement par l'Ennedi Est, le Mandoul et le Logone Oriental qui s'en sortent chacun avec un cas confirmé de Covid-19.



Le bilan mortuaire pour sa part fait état d'un décès alors que bilan santé mentionne que 58 malades sont actuellement en cours de traitement.



Ainsi donc, depuis le 19 mars 2020, le nombre des cas confirmés sur toute l'étendue du territoire tchadien est de 7347 répartis dans 23 provinces et 192 décès ont été enregistrés.



La coordination nationale a saisi l'opportunité de la publication de ce bilan hebdomadaire pour inviter les populations a ''se vacciner et à respecter les mesures barrières".



Elle a par ailleurs rappelé les premiers réflexes a développer en cas "de fièvre, toux, éternuements et difficultés respiratoires" à savoir "appeler le 1313 gratuitement” ou alors "se rendre dans un service de santé le plus proche"