Tchad - Covid-19 : un don de l'OCEAC réceptionné à Koutéré

Le don a été remis par une équipe de l'OCEAC, dirigée par son secrétaire exécutif, et composée des chercheurs, médecins et communicateurs.



Il est composé notamment de termoflash, de kits de lavage des mains, de lotions hydroalcooliques et d'autres matériels destinés à appuyer la lutte contre le coronavirus.



Le secrétaire exécutif de l'OCEAC, Dr. Manuel Nso Obiang Ada, a indiqué que c'est en réponse à l'urgence sanitaire que son institution a apporté ce geste pour renforcer les actions de riposte contre le Covid-19.