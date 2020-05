Tchad - Covid-19 : un programme spécial de financement des projets de jeunes

Le coordonnateur général de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES), Kadre Saleh Kana, a indiqué jeudi dans un communiqué que dans le cadre de la riposte contre la pandémie Covid-19, il est initié, dans le prolongement des initiatives gouvernementales, un programme spécial de financement des projets de création ou de développement des activités économiques des jeunes proposant des solutions efficaces de lutte contre la pandémie Covid-19.



Le coordonnateur général invite tous les jeunes de la commune de N'Djamena, filles et garçons diplômés ou non, âgés de 18 à 35 ans qui désirent postuler au financement de l'ONAJES, de déposer leurs projets à la coordination générale de l'ONAJES à partir de lundi 11 mai 2020.



Les domaines d'intervention privilégiés sont ceux qui s'inscrivent dans la lutte contre le Covid-19. Il s'agit de :

- la fabrication des cache-nez ou masque de protection ;

- la fabrication de savons liquides ou gels hydro-alcooliques ;

- dispositifs de désinfection ou de lavage de mains.



Les pièces à fournir sont :

- une demande de financement adressée au Coordonnateur général de l'ONAJES ;

- deux copies de présentation des projets ;

- copies du diplôme ou attestations ;

- la copie de la Carte d'identité nationale, passeport ou acte de naissance du promoteur ;

- les factures préforma ou devis estimatif de matériel à acquérir ;

- deux photos d'identité du/des promoteur(s) ;

- une lettre d'engagement du parrain ou de l'avaliseur ;

- justifier une expérience dans l'activité envisagée.



Le délai de clôture est le 21 mai 2020 à 12h00.