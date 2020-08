Tchad - Covid-19 : un projet de lutte lancé dans les provinces du Batha et Guéra

Un projet de lutte contre la Covid-19 a été lancé mercredi dans les provinces du Batha et du Guéra.



La cérémonie du lancement a eu lieu à Mongo au sein du local de l'association Guéra Touristique, bénéficiaire du projet, en présence du secrétaire général du département du Guéra, du représentant du maire de la commune de Mongo, du chef dudit projet et de son équipe.



L'association Guéra Touristique a bénéficié d’un financement de la part de la Confédération Suisse pour le compte du projet de lutte contre la Covid-19 dans les provinces du Batha et du Guéra afin de réaliser des activités pour barrer la route à la pandémie.



Ouvrant la cérémonie, Ahmat Gantour, chef du projet, a indiqué ce projet est le fruit des efforts conjugués de la Coopération Suisse au Tchad, Aura Caritas et l’Association Guéra Touristique.



"À travers ce projet, l’association Guéra Touristique et ses partenaires espèrent apporter leur contribution dans la lutte que mènent les plus hautes autorités pour éradiquer le coronavirus", a souligné Ahmat Gantour.



Il a invité les parties prenantes à une franche collaboration pour la réussite du projet.



Le secrétaire général du département du Guéra, Abbadjidi Baraïmi, a rendu un hommage mérité à l’association Guéra Touristique pour ses multiples efforts consentis depuis l’avènement de la Covid-19 au Tchad.



D'après lui, ce projet vient à point nommé car les cibles sont les villages et les personnes vulnérables, victimes de l’impact de la Covid-19.



Le projet a une durée de 6 mois et couvre deux provinces.