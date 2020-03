Tchad - Covid-19 : un "travail de fourmi" suite au premier cas (OMS)

Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Tchad, Dr. Jean Bosco Ndihokubwayo, a appelé vendredi la population tchadienne au calme et à observer toutes les consignes données par les autorités.



Il a précisé que le patient testé positif est dans un état stable et n'a pas besoin de traitements spéciaux. "C'est une grippe qui va passer et nous espérons que d'ici trois, quatre jours, il va s'en sortir complètement", a souligné le représentant de l'OMS, Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo.



Il a détaillé la procédure en cours visant à identifier toutes les personnes qui auraient été en contact avec le patient. Selon lui, "la deuxième mesure qu'on prend, et c'est une mesure essentielle, critique, c'est essayer de tracer tous les contacts et les contacts des contacts de ce patient là. C'est un travail de fourmi que les experts tchadiens sont entrain de faire pour le moment, et dans une approche multisectorielle."



Dr. Jean Bosco Ndihokubwayo a expliqué que "beaucoup de médecins sont impliqués dans ce travail là, les partenaires aussi. Ce travail là, tous les contacts, on doit les mettre quelque part, les suivre pendant 14 jours. Voilà le travail qui est en cours, qui n'est pas un travail facile."



"Pas de panique au niveau de la population. Nous avons les expertises qu'il faut, le professionnalisme qu'il faut, les protocoles sont là", a assuré le représentant de l'OMS.



Il a appelé à "suivre les messages importants que le Gouvernement donne à la population."