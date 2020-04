Tchad - Covid-19 : une émission radio en Foulbé pour les retournés de RCA

L'association Guera Touristique, en partenariat avec la Radio communautaire de Mongo (RCM), a effectué mardi une mission à Niergui dans le site des retournés de la Centrafrique, à une trentaine de kilomètres de la ville de Mongo.



Cette mission a été conduite par le responsable en charge du changement climatique au sein du projet PARSAT, Foulnou Solkissam, du directeur de la RCM, du chargé de la communication de l'association Teyane Bertrand et de membres de l'association.



Le premier objectif de cette mission est d'informer les peuls sur la situation sanitaire (COVID-19) qui fait des ravages dans le monde entier et qui touche le Tchad. La population a été informée sur la pandémie et a ensuite bénéficié d'une sensibilisation. Un dispositif de lavage de mains a également été installé.



La RCM en a profité pour lancer sa première émission radio en langue Foulbé. Cette initiatiave est une première dans la province du Guera. Elle aura une véritable retombée dans la mesure où le message dédié en langue Foulbé portera un vrai fruit sur la communication.



Ce projet fait suite à un partenariat qui a été signé entre l'association Guera Touristique et la Radio Communautaire de Mongo en marge de cette pandémie qui bat son plein.