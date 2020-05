Tchad - Covid-19 : une équipe médicale de 22 personnes attendue

Le ministre de la Santé publique a déclaré vendredi à l'Assemblée nationale qu'une équipe médicale de 22 personnes est attendue au Tchad dans les prochains jours, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



"Nous allons accueillir dans quelques jours une équipe médicale composée de 22 personnes aux diverses qualifications. Cette équipe viendra avec ses propres équipements, médicaments, ainsi qu'un dispositif de production d'oxygène pour les déficiences respiratoires", a indiqué Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Par ailleurs, dimanche dernier, le ministère de la Santé publique et Médecins Sans Frontières ont signé une convention de partenariat.



Le ministre de la Santé publique a aussi évoqué des négociations téléphoniques qui ont eu lieu entre le ministère de la Santé publique et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).



Africa CDC va appuyer le renforcement des capacités de laboratoire pour le diagnostic de Covid-19 par la fourniture de kits supplémentaires. Les négociations prévoient également la possibilité de déployer cinq techniciens de laboratoire expérimentés pour appuyer la formation du personnel de laboratoire, en vue d'étendre les capacités de diagnostic.



Le ministre a relevé que si l'Allemagne n'avait pas offert le laboratoire de 3ème génération peu avant le début de la pandémie, le Tchad aurait été contraint d'envoyer ses échantillons de tests dans des pays étrangers. Il a assuré que le laboratoire est opérationnel, contrairement aux rumeurs.