Tchad - Covid-19 : une journée de salubrité publique à Am-Timan

L'association "Dar-badja Zakouma" des Jeunes Leaders du Salamat a organisé une journée de salubrité publique qui a eu lieu ce dimanche 12 avril au marché des légumes de la ville d'Am-Timan.



L'objectif de cette activité, est de lutter contre la pandémie de coronavirus qui continue de tuer des milliers d'humains à travers la planète.



Depuis le lancement de ses activités officialisées le 6 avril 2020 par un acte de l'autorité provinciale, l'association ''Dar-badja Zakouma'' poursuit sa lutte contre le Covid-19 par des interventions variées ; notamment la sensibilisation, la distribution des kits de lavage des mains et la salubrité publique.



Le samedi 11 avril, l'association a remis officiellement d'autres kits à la Délégation sanitaire provinciale du Salamat et au Parc National de Zakouma. Une production théâtrale a été présentée à Goz-Djarate, dans le but de sensibiliser la population contre la maladie.



Ce dimanche 12 avril, les membres de l'association équipés des outils indispensables à la salubrité, ont nettoyé le marché des légumes de la ville d'Am-Timan. Le marché central étant fermé depuis le 31 mars, celui des légumes a même été désinfecté après le nettoyage.



Selon Saleh Barh, secrétaire général de l'association, c'est après le constat fait par les membres à propos de l'insalubrité du marché où toute la population s'approvisionne, qu'ils ont décidé d'être présents pour nettoyer et pulvériser ce lieu public.



Par ailleurs, il demande à la population d'être consciente pour que la pandémie n'entre pas dans la province du Salamat. Saleh Barh, exhorte la population à respecter les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir la santé des citoyens.